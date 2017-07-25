25.07.2017 23:41:26

İsrail’den kriz çıkaracak açıklamalar

Bir süredir devam eden Mescid-i Aksa gerginliği İsrail’den gelen açıklamalarla yeni bir boyut kazandı. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'ülkesinin kendi sorunları ve sıkıntılarıyla' ilgilenmesi çağrısında bulunuldu.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Yaklaşık iki haftadır devam eden Mescid-i Aksa gerginliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün partisinin grup toplantısında İsrail'e yaptığı eleştirilere İsrail'den yanıt geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın girişine metal dedektörleri yerleştirmesini, "bu kutsal mabedi Müslümanların elinden alma girişimi" olarak nitelendirmişti.

İSRAİL AÇIKLAMASINDA OSMANLI ELEŞTİRİSİ

Bunun üzerine bir açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, Cumhurbaşkanı'nın sözleri için "hayali, temelsiz ve çarpıtılmış" dedi. "Osmanlı İmparatorluğu günleri çoktan sona erdi. Yahudi halkının başkenti Kudüs'tü, Kudüs'tür ve öyle kalacaktır. Geçen yıllardan farklı olarak kentin mevcut yönetimi tüm azınlıkların güvenliği ve din özgürlüğüne mükelleftir ve haklarına saygılıdır. Sırça köşkte oturan komşusuna taş atmamalı" ifadesini kullanan Nahshon, Erdoğan'a "ülkesinin kendi sorunları ve sıkıntılarıyla" ilgilenmesi çağrısında bulundu.

Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada "Erdoğan Kuzey Kıbrıslılara ya da Kürtlere ne derdi acaba? İsrail'e vaaz verecek son kişi Erdoğan'dır" denildi.