14.02.2017 12:35:42

İsrail'den Hamas'ta yaşanan lider değişikliğine ilk yorum

İsrail Parlamentosu (Knesset) Güvenlik ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Avi Dichter, Hamas'ta yaşanan değişikliğe ilişkin açıklama yaptı.

AA'nın İsrail Walla haber sitesinden aktardığı habere göre, Dichter, İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurucularından Yahya Es-Sinvar'ın Hamas'ın Gazze'deki yeni sorumlusu olmasına işaret ederek, "Bugünden itibaren Hamas'ın Gazze'deki lideri, katillerin başı oldu. Hamas'ın terörist alt yapısını yok etmek için kapasitemizi daha da fazla güçlendirmemiz gerekiyor. Güçlenmiş bu kapasitenin kullanımı beklediğimizden daha erken olabilir" dedi.

Walla sitesinden Filistin uzmanı Avi Sakharov ise AA muhabirine, İsraillilerin, Sinvar'ın liderliğini "Hamas'ta aşırıcı kampın zaferi" şeklinde yorumladıklarını ifade ederek, "İsrail, Sinvar'ı Gazze'de İsrail için çalışmakla suçlanan 12 kişinin ölümünden sorumlu kişi olarak tanımlıyor" ifadelerini kullandı.

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurucularından Yahya Es-Sinvar'ın, yapılan iç seçimler sonucu Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı ve Gazze Sorumlusu İsmail Heniyye'nin yerine Hamas'ın yeni Gazze sorumlusu olduğu açıklanmıştı.

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