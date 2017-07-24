24.07.2017 16:16:58

İsrail'den gerilimi tırmandıracak hamle!

14 Temmuz'dan bu yana Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, girişlere güvenlik kameralarından sonra bu kez de X-ray cihazları koyacak.

14 Temmuz'dan bu yana Mescid-i Aksa'ya girişleri yasaklayan İsrail yönetimi, kapılara koyduğu metal dedektörlerden sonra X-ray cihazları da koymaya hazırlanıyor.

İsrail güçleri gelen tepkilerin ardından kaldıracağını açıkladığı metal dedektörleri kaldırma kararından geri adım atmaktan da vazgeçti. Mescid-i Aksa'nın kapısına yerleştirilen kamera platformunun ardından şimdi de X-ray'lere yol yapıyor.

Netanyahu: Doğru şeyi yapıyoruz

İsrail Başbakanı Netanyahu ise yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa ekseninde yaşanan gerilimi değerlendirmek üzere bugün yeniden güvenlik kabinesini toplayacağını açıkladı. Netanyahu, "Mescid-i Aksa, Kadim Kudüs'te ve tüm şehirde güvenliği sağlamak için doğru şeyi yapıyoruz" dedi.