02.03.2017 16:52:21

İsrail'den Gazze Şeridi'ne saldırı

İsrail ordusu, sınırında devriye gezen askeri araca ateş açıldığını iddia ederek Gazze Şeridi'ndeki Filistin direniş gruplarına ait iki noktayı hedef aldı

İsrail ordusu, sınırında devriye gezen askeri araca ateş açıldığını öne sürerek Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde konuşlu Filistin direniş gruplarına ait iki noktayı bombaladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'nin kuzeyinde rutin güvenlik faaliyetinde bulunan askeri araca ateş açıldı. Buna karşılık Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait iki askeri nokta, hava saldırısı ve top atışıyla hedef alındı." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada ayrıca, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.



Filistin tarafından ise şu ana kadar olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırıda Filistin direniş gruplarına ait bir gözetleme kulesi tamamen yıkıldı.