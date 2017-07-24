24.07.2017 12:52:42

İsrail'den flaş açıklama! Müslümanlarla savaşın eşiğindeyiz

İsrail eski Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, Mescid-i Aksa geriliminin ardından İsrail'in bütün müslüman dünyasını karşısına aldığını söyledi.

Eski İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, Kudüs'te yaşanan Mescid-i Aksa gerilimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Livni, İsrail'in Müslüman dünyayla dini bir savaşın kıyısında olduğunu söyledi.

İSRAİL HÜKÜMETİNE ÇAĞRI

Mescid-i Aksa'daki güvenlik önlemleri konusunda yapılan taktiksel değişikliklerin işleri daha da kötüleştirdiğini ve İsrail'in bunu sonlandırması gerektiğini belirten Livni, İsrail Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamada "Filistinlilerle olan çatışmamız ile Ürdün ve diğer Sünni uluslarla yaptığımız işbirliğini, Müslümanları İsrail devletine karşı birleştirecek bir etkinliğe dönüştürmenin bir adım ötesindeyiz" ifadelerini kullandı.

Livni, İsrail hükümetinin liderlik sergileyerek bu durumun oluşmasını engellemesi gerektiğini belirtti.