21.07.2017 13:37:22

İsrail'den Filistinlilere müdahale: İlk şehit haberi geldi! Yaralılar var!

İsrail polisi cuma namazı ardından Mescid-i Aksa'nın önünde toplanan Filistinlilere müdahale etti. 10 kişi yaralandı.

TIMETURK | HABER MERKEZİ



İsrail polisi cuma namazı ardından Mescid-i Aksa'nın önünde toplanan Filistinlilere müdahale etti. 10 kişi yaralandı.



PLASTİK MERMİ KULLANILDI



İsrail güçleri sivillere müsahale ederken plastik mermi kullandı.



BİR FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU



Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Ra's Amud bölgesinde bir Filistinli şehit oldu.



ayrıntılar geliyor







Müdahale'den görüntüler: