21.07.2017 13:37:22
TIMETURK | HABER MERKEZİ
İsrail'den Filistinlilere müdahale: İlk şehit haberi geldi! Yaralılar var!
İsrail polisi cuma namazı ardından Mescid-i Aksa'nın önünde toplanan Filistinlilere müdahale etti. 10 kişi yaralandı.
TIMETURK | HABER MERKEZİ
İsrail polisi cuma namazı ardından Mescid-i Aksa'nın önünde toplanan Filistinlilere müdahale etti. 10 kişi yaralandı.
PLASTİK MERMİ KULLANILDI
İsrail güçleri sivillere müsahale ederken plastik mermi kullandı.
BİR FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU
Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Ra's Amud bölgesinde bir Filistinli şehit oldu.
ayrıntılar geliyor
Müdahale'den görüntüler: