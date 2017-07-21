21.07.2017 12:22:31

İsrail'den 'Cuma' hazırlığı!

Bugün 'Kızgınlık Cuması'! Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin çağrısı ile dünyanın dört bir yanında Müslümanlar bugün Cuma namazının ardından şehirlerinin meydanlarında İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto edecek. En hareketli noktalardan biri ise Kudüs olacak. Çünkü yalnızca Müslümanlar değil, İsrail hükümeti de 'Cuma'ya hazırlanıyor...

TIMETURK | HABER MERKEZİ



14 Temmuz'da yaşanan 'bıçaklama' hadisesi sonrasında 50 yıl sonra ilk defa Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan, Müslümanların içeri girişini engelleyen, bir süre sonra kapılara dedetörler yerleştiren İsrail yönetimi bu süre zarfında o kada rileri gitmişti ki Mescid-i Aksa hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi dahi hedef almış ve yaramıştı.



Kudüs'ü başkent ilan etme çabası içerisinde olan İsrail'e karşı Dünya Alimler Birliği, bugünü 'Kızgınlık Cuması' ilan ederek, dünya Msülümanlarına çağrı yaptı. Bu kapsamda Türkiye'de de 81 ilde protesto gösterileri düzenlenecek.



Cuma namazı sonrası gerçekleştirilecek gösterilerin en hararetli noktası ise Kudüs olacak.



İSRAİL'DEN 'CUMA' HAZIRLIĞI



İsrail hükümeti, bugün 50 yaş altı Müslümanların mescide girişini yasakladı. Güvenlik güçleri ise Kudüs'ün eski şehir bölgesinde önlemler aldı. Bir çok noktada 'güvenlik kontrol noktası' oluşturdu.



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İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, polisin şehirde ve çevresinde devriye gezerek gün boyunca yaşanabilecek ‘aksaklıklara' müdahale edeceğini söyledi.

Bu kapsamda Aksa'ya çıkan tüm caddeler kapatıldı.

Cuma namazı için bugün Kudüs'teki tüm camileri kapatarak Aksa'ya gelme kararı alan Kudüslüler ise şehre giriş noktalarında durduruluyor. Gün boyunca başka yerlerden gelen Müslümanların şehre girişi engellenecek.



Olay yerinden bir video:





TİKA ÇALIŞANLARI GÖRÜLDÜ



Cuma protestolarına kapılmak üzere Mescid-i Aksa'ya gelenler arasında TİKA çalışanları da görüldü:











Sabah saatlerinde başka şehirlerden gelen Müslümanları taşıyan onlarca otobüs polis engeliyle karşılaştı ve şehre giremedi.

Ayrım Duvarı nedeniyle Kudüs'e gelemeyen Batı Şeria'daki Filistinliler de Mescid-i Aksa'ya destek için namazları sokaklarda kılma ve İsrail'in ihlallerine karşı gösteri düzenleme kararı aldı.

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