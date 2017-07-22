22.07.2017 21:11:01

İsrail'den Batı Şeria'ya asker sevkiyatı

Tel Aviv yönetimi, akşam gerçekleşen bıçaklı saldırının ardından Batı Şeria'ya yüzlerce asker gönderdi.

İsrail yönetimi, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'ya asker yığıyor. Associated Press (AP) ajansı, Ramallah mahreçli haberinde bir Filistinlinin üç İsrailli'yi yasa dışı yerleşim Halamiş'teki evlerinde bıçaklaması üzerine bölgeye daha fazla asker gönderildiğini duyurdu. Batı Şeria'ya sevk edilen asker sayısı, yüzlerle ifade ediliyor.

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren 20 yaşındaki Ömer el Abed İsrail askerleri tarafından vuruldu, hastanede tedavi görüyor. Bu Sabah ise askerler Abed'in ailesinin yaşadığı eve baskın düzenledi. Evi arayan askerler, saldırganın ağabeyi Münir'i gözaltına aldı.

Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas, yaptıı açıklamada, bıçaklı saldırıyı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin yanıtı olarak nitelendirdi.

FİLİSTİN TÜM TEMASLARI DURDURDU



Dün Cuma namazı çıkışında İsrail polisinin saldırısında üç Filistinlinin öldüğü gösterilerin ardından, Mahmud Abbas Tel Aviv yönetimiyle tüm resmi temasları askıya aldıklarını duyurdu.

İsrail, bir haftayı aşan bir süredir Müslümanların kutsal mekanı Mescid-i Aksa Camii'ne giriş çıkışlara izin vermiyor. Cami önüne konulan metal dedektörler, krizin büyümesine yol açtı.

Bölgede yükselen tansiyon, Tel Aviv yönetiminin işgal altında tuttuğu topraklara asker göndermesiyle daha da tırmanabilir.

İsrail ve BAE\'nin 5 yıl önce gizlice görüştüleri ortaya çıktı