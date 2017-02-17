17.02.2017 23:27:11

İsrail'den Batı Şeria'daki gösterilere müdahale

Yahudi yerleşim birimleri ve 'Ayrım Duvarı'na karşı düzenlenen gösterilere İsrail askerleri müdahale etti, onlarca Filistinli atılan gazdan etkilendi.

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da düzenlenen Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu onlarca kişinin atılan gazdan etkilendiği bildirildi.

"Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimlerine Karşı Mücadele Halk Komiteleri" tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın Ramallah ve El-Bire kentleri arasında yer alan Belin beldesinde düzenlenen gösterilere İsrail askerleri müdahale etti.

Askerlerin göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığı ifade edilen açıklamada çok sayıda Filistinlinin gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Açıklamada Filistinli grubun da İsrail askerlerine taş ve plastik şişe atarak karşılık verdiği aktarıldı.

Batı Şeria'nın Belin beldesindeki Halk Komiteleri Koordinatörü Abdullah Ebu Rahme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Ayrım Duvarı için el koyduğu tüm Filistin toprakları geri alınana kadar gösterilerin süreceğini söyledi.

İsrail yönetimi, 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın ardından saldırılara engel olma iddiasıyla Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasında "Ayrım Duvarı"nın inşasına başlamıştı.

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