25.07.2017 09:39:08

İsrail’den 5 Amerikalıya uçuş yasağı!

Filistin halkının adalet ve özgürlük savaşını destekleyen BDS hareketi mensubu 5 kişinin ABD’den İsrail’e uçuşu engellendi.

TIMETURK | ÇEVİRİ



İsrail Meclisi, Mart ayında çıkardığı yasayla BDS hareketini destekleyenlerin ülkeye girişini yasaklamıştı. TheJewishVoice'un aktardığına göre pazartesi günü ABD'den İsrail'e gidecek olan beş BDS destekçisinin uçuşu engellendi. Beş kişiden üçü, Filistinlilerin insan haklarını savunan bir organizasyon olan JVP üyesi, diğer ikisi ise Los Angels'takiAmericanMuslimsforPalestine üyesi iki Presbiteryen aktivist. İsrail ve Filistin'de dini liderler ve insan hakları aktivistleriyle görüşecek olan bir dinler arası delegeyle birlikte yola çıkan bu kişilerin İsrail'e uçuşu engellendi.



Haham Alissa Wise basın bildirisinde, "Bir Yahudi ve haham olmama rağmen, Filistin halkına adalet için yaptığım eylemler yüzünden İsrail ülkeye girişimi yasakladı" açıklamasını yaptı. "Çok üzgün ve sinirliyim. Tüm bu olan bitenler İsrail'in demokrasi ve hoşgörü anlayışının Filistinlilere yönelik baskıcı politikalara karşı gelenler için geçerli olmadığının kanıtı" diye ekledi.



AmericanMuslimsforPalestine yönetim kurulu üyesi ShakeelSyed ise "İnançlı bir insan olarak, İsrail'in kutsal toprakları ziyaretimi engellemesi benim Filistin halkının özgürlüğü adına verdiğim mücadeleyi yok etmedi, aksine daha da güçlendirdi. Elimde Tel Aviv'e gideceğimi gösteren uçak biletim olmasına rağmen, havayolu şirketi Lufthansa temsilcisi bana ‘İsrail iltica otoritelerinden' kesin emir aldıklarını ve bizi uçağa alamayacaklarını söyledi. Hatta bize emri göstermeyi bile reddettiler" şeklinde konuştu.



Lufthansa havayolu şirketi yaptığı açıklamada İsrail'in yönetmeliğine uygun hareket ettiklerini belirtti.Havayolu şirketi sözcüsü yaptığı açıklamada "İsrail devletinin neden bu kişilerin ülkeye girmesini istemediğine dair bir bilgimiz yok.Biz yalnızca iş yaptığımız ülkelerin kurallarına ve yasalarına uymakla görevliyiz" dedi.



JVP basın bildirisine göre, delegeye bağlı diğer 18 kişi de Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havaalanında İsrailli yetkililer tarafından saatlerce sorguya maruz bırakıldı.

(Middle East Eye)