28.01.2017 20:49:27

İsrail'den 211 yeni konut kararı

Batı Yaka’nın Ramallah şehrinin kuzeyinde yer alan Ofra Yerleşkesi için 68, Kudüs'teki Gilo Yahudi yerleşkesi için ise 143 yeni konut kararı aldı.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre İsrail, Trump'ın koltuğa oturmasından sonra hız verdiği "yerleşim" kararlarına devam ediyor.



Buna göre işgal yöneitmi Batı Yaka'nın Ramallah şehrinin kuzeyinde yer alan Ofra Yerleşkesi için 68, Kudüs'teki Gilo Yahudi yerleşkesi için ise 143 yeni konut kararı aldı.

143 konut kararının o bölge için ilk aşama olduğu, aslında 900 konutluk bir projenin parçası olduğu belirtiliyor.



68 KONUT KARARI ASLINDA BİR MİSİLLEME

Haaretz Gazetesi de 68 konutluk kararın, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Amona'dan tahliye edilmesine karar verdiği Yahudiler için alındığını yazdı.

Filistinlilerin açtığı davada İsrail Yüksek Mahkemesi, 26 Aralık 2014'te, "özel mülkiyet üzerine kurulduğu için yapılara ruhsat verilmesinin mümkün olmayacağı" gerekçesiyle Amona Yahudi yerleşim biriminin 2 yıl içinde tahliye edilmesine hükmetmişti. Mahkeme, İsrail hükümetine Yahudi yerleşimcilerin, 25 Aralık 2016'ya kadar Amona'yı boşaltmalarını içeren kararı ibraz etmişti. İsrail hükümeti ise mahkemeden söz konusu kararı, 7 ay ertelemesini talep etmişti. Kudüs'ün kuzeyindeki Binyamin bölgesinde Filistinlilere ait arazi üzerine 1997'de inşa edilen Amona Yahudi yerleşim biriminde yaklaşık 50 Yahudi aile yaşıyor.

ULUSLARARASI ARENADA "KONUT" GERGİNLİĞİ

İsrail'in, işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını içeren 2334 sayılı karar, BM Güvenlik Konseyinde 23 Aralık'ta kabul edilmişti. ABD'nin çekimser kalmasıyla geçen karar, İsrail'de tepkiyle karşılanmıştı.

TRUMP SONRASI KARARLAR

İsrail yönetimi, Trump'ın Beyaz Saray'a çıkması sonrasında Batı Yaka ve Kudüs'te 2500 konutun inşasını onaylamıştı.

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