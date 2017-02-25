25.02.2017 23:48:19

İsrail'de, Filistinlilerin evlerine yönelik yıkımlar protesto edildi

Arapların yaşadığı Kalansave beldesinde toplanan onlarca Filistinli, İsrail'in ev yıkım politikasına tepki gösterdi

İsrail'in uyguladığı, Filistinlilerin evlerine yönelik yıkım politikası, Arapların yaşadığı Kalansave beldesinde onlarca Filistinli tarafından protesto edildi.

Kalansave Halk Komistesinin çağrısıyla toplanan Filistinliler, toprağın ve konutların korunmasını istedi.

Göstericilerin İsrail'in yıkım politikası aleyhinde sloganlar attığı gösteride, İsrail hükümetinden Arap vatandaşlarını kışkırtmaya yönelik politikasından vazgeçmesi istenildi.

İsrail makamları geçen ocak ayında "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle Kalansave'de 11, Ummu'l Hayran'da 14 evi yıkmıştı. Ummu'l Hayran'daki yıkım sırasında yaşanan arbedede, 1 Arap vatandaşı ile 1 polis ölmüş, çok sayıda Filistinli yaralanmıştı.

İsrail'in 8,5 milyonluk nüfusunun yaklaşık 2 milyonu, 1948'deki savaş ve sonrasında yaşanan işgale rağmen yurtlarında kalarak İsrail vatandaşı olan Filistinlilerden oluşuyor. Tel Aviv yönetimi, söz konusu Filistinlileri "İsrailli Araplar" diye tanımlıyor.

Uluslararası, Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarına göre İsrail hükümeti, ülkede yaşayan Arap azınlığa karşı ayrımcı politikalar izliyor.



