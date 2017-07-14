14.07.2017 11:41:20

İsrail Cuma namazını yasakladı!

İsrail güçleri, bu sabah Mescid-i Aksa'daki bir saldırıyı bahane ederek Cuma namazını yasakladı. Cuma Namazı 1967'den beri ilk defa yasaklanıyor!

TIMETURK | HABER MERKEZİ



İsrailli haber kanallarına göre Filistinli olduğu 'tahmin edilen' 3 genç bu sabah Mescid-i Aksa'da İsrail askerlerine saldırdı. Olay sonrasında 3 Filistinli genç vurularak öldürüldü.



GENÇLERİN VURULMA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER İÇİN (TIKLAYINIZ)







CUMA NAMAZI YASAKLANDI!



Olayların ardından İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı kılınmasını yasakladı.



PROTESTO EDİLİYOR



Haberi duyan Filistinliler Aksa'ya doğru yola çıktı. Kalabalık, kararı protesto ediyor.



TWİTTER'DAN DESTEK HASTAG'İ

Olayın ardından sosyal medyadan da hastag başlatıldı. Halka, "#انزل_صلي_بالأقصى" hastag ile "Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya" çağrısı yapıldı. Dünyanın dört bir yanından sosyal medya kullanıcısı hastag ile Filistinliler'e destek veriyor.



İsrail, 2015 yılında ise 40 yaşın altındaki Müslüman erkeklerin bugün Mescid-i Aksa'ya girmesini engelleme kararı aldı.



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