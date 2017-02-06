06.02.2017 18:24:52

İsrail, çocukları hapse atmaya devam ediyor!

Filistinli çocuklara uyguladığı politikalarla her geçen gün dünyanın tepkisini çeken İsrail 16 yaşında bir çocuğu daha hapse gönderdi.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre Kudüs'deki Merkez Mahkemesi, dün 16 yaşındaki Filistinli genç kız Menar Şuveyki'yi altı yıl hapse mahkûm etti.



Kudüslü Esir Aileleri Komitesi Başkanı Emced Ebu Asab, İsrail mahkemesinin Şuveyki'nin Aralık 2015'te bir Siyoniste yönelik bıçaklama girişiminde bulunduğu iddiası üzerine Filistinli genç kızın suçlu olduğuna karar verdiğini söyledi.



Quds Press Haber Ajansı'na konuşan Ebu Asab, mahkemenin kararın, savcılık ile işgal yönetimi ve kızın avukatı arasında sağlanan anlaşmanın ardından geldiğini bildirdi.







EN KÜÇÜK ESİR



HaSharon Cezaevi'nde tutulan Menar Şuveyki, işgal zindanlarında yatan Kudüslü en küçük esir olma sıfatını taşıyor.



İşgal mahkemesi Ocak ayında nihai hükmünü vermek için toplanmış fakat yargıç, İsrail subayından esirle ilgili davranış raporu gelmediği gerekçesiyle karar duruşmasını ertelemişti.



Şuveyki, ilk kez 6 Aralık 2015'te Silvan beldesindeki okulundan çıktığı sırada çantasında bıçak taşıdığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.



Filistinli genç kız iki hafta sonra 21 Aralık'ta Eski Belde semtinde bir işgalciyi bıçakladığı iddiasıyla yeniden gözaltına alındı.

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