22.07.2017 16:43:47

İsrail bölgeye asker gönderiyor

Mescid-i Aksa çevresindeki Filistinli göstericilere saldıran Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria'ya yüzlerce asker gönderme kararı aldı.

İsrail yönetimi, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'ya asker yığma kararı aldı. ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansı, İsrail'in yasa dışı yollarla çöktüğü yerleşim yerlerinden birinde, bir Filistinlinin üç İsrailli'yi bıçakladığı iddiası sonrası bölgeye daha fazla asker gönderildiğini duyurdu.

Dünyanın gözü önünde devlet terörü işleyen İsrail, Batı Şeria'ya sevk ettiği asker sayısı, yüzlerle ifade ediliyor.