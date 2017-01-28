28.01.2017 21:15:16

İsrail: Batı yakada silahlı eylemler artacak

İsrail askeri kaynakları, Batı Yaka’da silahlı eylemler beklediklerini açıkladı.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin aktardığı habere göre İsrail Radyosu'nda açıklamalarda bulunan askeri yetkili, Batı Yaka'da silahlı eylemler beklediklerini ve yoğun çabalara rağmen İsrail ordusunun eylemleri engellemede başarısız kaldığını kaydetti.

İsrail ordusu yayınladığı raporda 2016 yılının sonu itibariyle iç istihbarat birimi Şabak ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri operasyonlarda Kudüs ve Batı Yaka'da silah üreten 34 atölyeyi kapattıklarını, bu atölyelerde ve evlerde 450 silah ele geçirdiklerini iddia etti.



Ekim 2015 tarihinde başlayan Kudüs intifadasında bıçak ve araçları yoğun şekilde kullanan Filistinlilerin son zamanlarda eylemlerde silah kullanmaları dikkat çekiyor.

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