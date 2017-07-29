29.07.2017 11:11:25

İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli toprağa verildi

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında düzenlenen Mescid-i Aksa'ya destek gösterilerine müdahalesi sırasında öldürülen 16 yaşındaki Abdurrahman Ebu Humeyse'nin cenazesi yüzlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Ebu Humeyse'nin vurulduğu sırada yanında bulunan arkadaşı Kemal Muslih, "Mescid-i Aksa'ya destek olmak için sınırın doğusuna gittik. İsrail askerleri ateş açtı ve arkadaşım sırtından vurularak hayatını kaybetti." dedi.

NE OLMUŞTU?

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail askerlerinin sınırdaki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş ettiğini belirtmiş, açılan ateş sonucu Ebu Humeyse'nin yaşamını yitirdiğini kaydetmişti.