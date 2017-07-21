21.07.2017 16:11:02

İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı

Kudüs'te Cuma namazını kılan Müslümanlar, İsrail polisinin saldırısına uğradı.

Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda ve Kudüs'ün farklı noktalarında gerçekleşen saldırının ardından sokaklar bir anda savaş alanına döndü. Olaylarda bir kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin ise yaralandığı duyuruldu

İsrail polisinin plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu onlarca kişi yaralandı. Filistinli gençler de polise çöp arabalarını yakarak ve taş atarak karşılık vermeye çalışıyor.

Doğu Kudüs'te polisin cemaate müdahale ettiği yerlerin başında Selahaddin Caddesi, Vadi el-Coz, Ras el-Amud ile Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (Esbat) ve Meclis kapıları geliyor.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Şehrin sokaklarında yoğun ambulans ve çatışma sesleri yükselmeye devam ediyor.

Filistinli gençler de İsrail polisinin müdahalesine taşlarla karşılık vermeye çalışıyor. Filistin Kızılayı onlarca yaralı olduğunu ve yaralılara müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Selahaddin Caddesi ve Ras el-Amud'da "taş atan Filistinlilere" müdahale edildiği belirtildi.

Öte yandan Kudüs'ün üzerinde polis helikopterleri sürekli uçmaya devam ediyor.