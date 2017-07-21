21.07.2017 14:15:36

İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı!

Kudüs'te Cuma namazını kılan Müslümanlar, İsrail polisinin saldırısına uğradı. İlk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

İsrail polisi, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda cemaate saldırdı. Çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor. Bölgede gerginlik devam ediyor.

PLASTİK MERMİ KULLANDI

Namazdan çıkanlara gaz ve plastik mermiyle saldıran İsrail polisi, ortalığı savaş alanına çevirdi.

YARALILAR VAR

Saldırılarda alandaki çok sayıda Müslüman yaralandı.