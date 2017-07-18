18.07.2017 12:01:33

İsrail askerleri bir Filistinliyi ağır yaraladı

Kudüs'ün doğusundaki Silvan beldesinde çıkan çatışmalarda bir Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı.

Kudüs'ün doğusundaki Silvan beldesindeki çatışmalarda bir Filistinlinin, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir gencin Silvan'da çıkan çatışmalarda ağır yaralandığı belirtildi.

Kudüs'teki El-İseviyye, Surbahir, Ebu Dis bölgeleri ile Şufat Kampı'nda da İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında çatışmalar yaşandı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etti.

Öte yandan, "Vadi Hulva" Bilgi Merkezinden yapılan açıklamada, bir grup İsrail askerinin Kudüs'teki El-Makasıd Hastanesini bastığını duyuruldu ancak şu ana kadar hastanede tedavi gören yaralıların gözaltına alındığına dair bir bilginin kendilerine ulaşmadığı kaydedildi.