İsrail askerleri 23 Filistinliyi gözaltına aldı

23.07.2017 11:16:06

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın farklı kentlerinde Hamas mensubu 23 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın farklı kentlerinde İsrail askerleri tarafından operasyon düzenlendi. Baskınlarda Hamas üyesi 23 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail askerleri bu sabah Batı Şeria'nın güneyindeki Selfit ve Eriha kentinde Filistin Yasama Meclisi'nden iki milletvekilini gözaltına almıştı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.