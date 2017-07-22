22.07.2017 14:25:48

İsrail askerleri 21 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapısına kurulan metal arama dedektörlerini protesto amacıyla Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere müdahale etti. Olaylarda 21 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'nın kapısına kurulan metal arama dedektörlerini protesto amacıyla Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere müdahalesinde 21 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, "İsrail askerlerinin, Mescid-i Aksa'nın kapısına kurulan metal arama dedektörlerini protesto amacıyla Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere müdahale ettiği ve 21 Filistinliyi gözaltına aldığı" kaydedildi.

Açıklamada, gözaltına alınanlar arasındaki 10 Kudüslü gencin, İsrail güçleri tarafından darbedildiği bilgisine yer verildi.

Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde kılınan cuma namazından sonra Aksa'ya yönelik ihlalleri protesto eden Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çıkan olaylarda 3 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal dedektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif'te egemenlik sağlamak istiyor.

Filistin halkı, metal dedektörlerin güvenlik gerekçesiyle değil Aksa üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor. İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfı'na danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabul edilmesi halinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünüp Yahudilere tahsis edilmesinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.