İsrail askerleri 20 Filistinliyi gözaltına aldı

15.02.2017 12:32:43

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doha’da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Sani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından, körfez ülkeleri resmi ziyaretinin son durağı olan Katar'ın başkenti Doha'da temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Sani tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Al-Sani karşılama töreninin ardından baş başa görüşmeye geçti. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan daha sonra, Al-Sani tarafından onuruna verilecek öğle yemeğine katılacak.

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