20.07.2017 14:26:46

İsrail askerleri 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 12 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın Akabe, Kubatiyye, Sayda, Deyr Şeref, İmanin, Salim, Rafat, İzna, Beni Naim ve Ruka köyleri ile El Halil kentinde operasyon düzenlendi.

12 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 12 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi. İsrail güçleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.