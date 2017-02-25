25.02.2017 13:51:02

İspir'in Kurtuluşunun 99'uncu Yıldönümü Törenlerle Kutlandı

Erzurum'un İspir ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

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Erzurum'un İspir ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, İspir Kaymakamı Ömer Faruk Fidan, İspir Belediye Başkanı Osman Çakır, Pazaryolu Belediye Başkanı Recep Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Serhat Kol, Milli Eğitim İlçe Müdür Ahmet Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, bölge halkının topraklarının düşman işgalinden kurtulması için gösterdiği eşsiz mücadelenin ebediyete kadar unutulmayacağını söyledi.İspir Kaymakamı Ömer Faruk Fidan, "Aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğü ile muhterem milletimizin birliği, dirliği, huzuru için görev yaparken kandan ve candan beslenen emperyalist devletlerin maşası hain ve bölücü terör örgütleri ile FETÖ, DEAŞ, PKK ve DHKP-C gibi taşeron örgütlerin silahlı bombalı saldırı eylemleriyle 15 Temmuz kalkışmasında rahmete kavuşmuş ve istiklal şairimizin 'Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın' dediği gibi tarihe sığmayan şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum" diye konuştu.Şiir dinletisi ve halk oyunları gösterisi ile devam eden tören, İspir Belediye Konferans Salonun'da YİBO öğrenci korosu tarafından gerçekleştirilen gösteri ve halk oyunları ile sona erdi.