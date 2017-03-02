02.03.2017 12:19:07

Isparta Şehir Hastanesi'nin kabul süreci

Isparta'da 755 yataklı kamu özel ortaklığı modeliyle inşaatı tamamlanan Isparta Şehir Hastanesi kabul sürecinin startı verildi.

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Isparta'da 755 yataklı kamu özel ortaklığı modeliyle inşaatı tamamlanan Isparta Şehir Hastanesi kabul sürecinin startı verildi.755 yataklı kamu özel ortaklığı modeliyle inşaatı tamamlanan Isparta Şehir Hastanesi kabul sürecine, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Kadir Serdar Taflan, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Alper Cihan ve alanında uzman kabul heyetinin katılımıyla startı verildi.Kabul süreci başladıTürkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanı Prof. Dr. Alper Cihan, Mersin Şehir Hastanesi, Yozgat Şehir Hastanesi'nden sonra Isparta Şehir Hastanesi'nin de kabul sürecine gelindiği belirterek, bu sürecin kısa sürede tamamlanacağını, en kısa sürede Isparta Şehir Hastanesinin bina kabulünün tamamlanarak hasta kabulüne başlayacağını söyledi. Kabul sürecinde komisyonların çalışma sistemi ile ilgili bilgi veren Cihan, "Özellikle kliniksyenlerden ricam polikliniklerinizi, servislerinizi ve hasta takip sürecinizi aksatmadan sürecin tamamlanmasıdır" dedi.Önce insan sözü kağıt üzerinde kalmayacakSağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Kadir Serdar Taflan da, "Şehir Hastaneleri Projesi bizleri çok heyecanlandıran, altında imzamın olmasından gurur duyduğum bir projedir. Devlet bütçesiyle yapmış olsaydık 25 yılda sunacağımız hizmeti bu model ile 2-3 yıl içinde gerçekleştirebiliyoruz. Bu projeyle kısa sürede Şehir Hastanelerimiz hayata geçmeye başladı. Artık gariban vatandaşlarımız süit odalarda konforlu bir şekilde sağlık hizmeti almaya başladılar. Yap-İşlet- Devret modeliyle 25 yıl hastaneyi işletecek yapım firmaları 25 yıl sonra ilk günkü bakımı konforu ve medikal donanımıyla hastaneleri devlete teslim edecekler. Bu da devletimiz için önemli bir kazançtır. Vatandaştan para alınacağı paralı olacağı gibi söylemlere gelince; vatandaşımız için şehir hastanelerinden aldıkları hizmet sırasında devlet hastanesinde ne işlem yapılıyorsa aynı işlem yapılacak. 'önce insan' sözü kağıt üzerinde değil hizmetlerle yaşatılacaktır" diye konuştu.Yerinde tespit yapıldıIsparta Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uz. Dr. Hüseyin Yavuz ise "Güzel bir kabul süreci yaşayarak hastanemizi Isparta'mıza kazandırmak için bütün gayretimizle hazırız."