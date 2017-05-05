05.05.2017 20:08:56

Isparta'daki FETÖ/PDY davası

Eski Isparta Valisi Oğuz ve eski SDÜ Rektörü İbicioğlu'nun da aralarında bulunduğu, 49'u tutuklu 130 sanığın yargılanmasına devam edildi- Mütalaasını sunan savcı, sanık Oğuz hakkında 10 yıla, sanık İbicioğlu hakkında da 15 yıla kadar hapis cezası istedi

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, eski Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Hasan İbicioğlu ile bazı eski rektör yardımcılarının da aralarında bulunduğu 49'u tutuklu 130 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle adliyenin konferans salonunda yapıldı.

Duruşmaya eski SDÜ Rektörü İbicioğlu, eski rektör yardımcıları Talip Türcan ve Süleyman Seydi, eski Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Halil Karakoç, eski Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Tuğrul Sezer, iş adamları Bedri Ayhan, Alper Bayhan ve Özcan Pınarcı ve örgütün sözde "Isparta bölge imamı" olduğu iddia edilen Osman Demirhan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Cumhuriyet Savcısı Murat Karakaya, mahkemeye sunduğu mütalaada eski Isparta Valisi Oğuz'un, silahlı terör örgütü üyeliğinden 10 yıla kadar, eski SDÜ Rektörü İbicioğlu ile Demirhan'ın silahlı terör örgütü yöneticiliğinden 15 yıla kadar, diğer sanıklar hakkında da çeşitli suçlardan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talep etti.

Ayrıca Savcı Karakaya, 4 tutuklu sanığın tahliyesini, 17 sanığın ise tutuklanmasını istedi.

Mütalaanın ardından sanıklar ve avukatlarının tahliye ve beraatlere ilişkin talepleri soruldu.

Sanıklardan eski SDÜ Rektörü İbicioğlu, hakkındaki suçlamaları reddederek, döneminde atadığı 78 dekandan 4'ünün soruşturma geçirdiğini savundu.

FETÖ ile bağı olmadığını öne süren İbicioğlu, tahliyesini talep etti.

Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, aranın ardından tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 5 Haziran'a erteledi.