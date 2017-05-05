05.05.2017 19:41:16

Isparta'daki FETÖ davasında savcı mütalaasını verdi

Isparta'da FETÖ/PDY davasında aralarında eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, eski Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Hasan İbicioğlu, bazı eski rektör yardımcılarının da bulunduğu 49'u tutuklu 129 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davada savcı, esasa ilişkin mütalaasını verdi.

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Isparta'da FETÖ/PDY davasında aralarında eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, eski Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Hasan İbicioğlu, bazı eski rektör yardımcılarının da bulunduğu 49'u tutuklu 129 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davada savcı, esasa ilişkin mütalaasını verdi.Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sanık sayısının fazlalığı nedeniyle adli konferans salonunda yapıldı. Akşehir Cezaevi'nde bulunan tutuklu eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.Bugünkü duruşma iddia makamının esasa ilişkin mütalaasını vermesiyle başladı. Savcı Murat Karakaya, mütalaasında tutuklu olarak yargılanan eski SDÜ rektör Yardımcısı Talip Türcan, işadamı Mustafa Altıniş, Hüseyin Cahit Sevindir ve Abdullah Eryiğit için tahliye talebinde bulunurken, tutuksuz yargılaması süren 17 sanık hakkında tutuklama talebinde bulundu. İddia makamı mütalaasında sanıklar hakkında 2 ila 15 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası istedi. İddia makamı, örgütün Isparta il imamı olduğu öne sürülen Osman Demirhan'nın örgüt yöneticiliği suçlamasıyla 15 yıla kadar, SDÜ eski Rektörü Hasan İbicioğlu'nun silahlı terör örgüt yöneticiliğinden 15 yıla kadar, Eski Isparta Valisi Memduh Oğuz'un ise örgüt üyeliğinden 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasın istedi.Örgüt yöneticiliği suçlamasını reddettiİddia makamının esasa ilişkin mütalaasından sonra tutuklu sanıkların avukatları tahliye talebinde bulundu. Tutuk sanıklar da tahliye istedi. Sanıklardan eski Rektör Hasan İbicioğlu, "Rektör olmamdan dolayı örgüt yöneticiliği ile suçlanıyorum. FETÖ ile görüşmem olmadı. Yönetici de değilim. Burada yardımcılarım tutuksuz yargılanıyor" diyerek örgüt yöneticiliği suçlamasını reddetti.Mahkeme ara kararı açıkladıSanıkların tahliye ve beraat taleplerinin alınmasından sonra mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, savcının mütalaasında talep ettiği 4 tutuklu sanığın tahliyesi ve 17 tutuksuz sanığın tutuklanması talebinin son karar aşamasında değerlendirilmesine, bu nedenle tüm tutukluların tutukluluk hallerinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 5 -9 Haziran 2017 tarihleri arasında görülmesine karar verdi.