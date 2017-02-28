28.02.2017 10:02:46
Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve Mahalleler şu şekilde;
Merkez: 09.00-18.00 Kuleönü Kasabası Bahçe Mahallesi
Yalvaç: 09.00-18.00 Abacılar Mahallesi
Isparta'da planlı elektrik kesintisi
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez ile Yalvaç ilçesinde 02 Mart tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez ile Yalvaç ilçesinde 02 Mart tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve Mahalleler şu şekilde;
Merkez: 09.00-18.00 Kuleönü Kasabası Bahçe Mahallesi
Yalvaç: 09.00-18.00 Abacılar Mahallesi