28.02.2017 10:02:46

Isparta'da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez ile Yalvaç ilçesinde 02 Mart tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

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Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez ile Yalvaç ilçesinde 02 Mart tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve Mahalleler şu şekilde;Merkez: 09.00-18.00 Kuleönü Kasabası Bahçe MahallesiYalvaç: 09.00-18.00 Abacılar Mahallesi