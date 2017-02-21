21.02.2017 09:31:54
Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe, Kasaba ve Mahalleler şu şekilde;
Senirkent: 09.00-16.00 Büyükkabaca Kasabası Karşı Mahallesi
Isparta'da planlı elektrik kesintisi
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta'nın Senirkent ilçesinde 23 Şubat Perşembe günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta'nın Senirkent ilçesinde 23 Şubat Perşembe günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe, Kasaba ve Mahalleler şu şekilde;
Senirkent: 09.00-16.00 Büyükkabaca Kasabası Karşı Mahallesi