20.02.2017 09:27:54
Elektrik kesintisinin uygulanacağı yerler şu şekilde;
Eğirdir: 08.30-17.30 Akpınar Köyü
Isparta'da planlı elektrik kesintisi
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 22 Şubat Çarşamba günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 22 Şubat Çarşamba günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı yerler şu şekilde;
Eğirdir: 08.30-17.30 Akpınar Köyü