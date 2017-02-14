14.02.2017 09:24:17

Isparta'da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta'nın Merkez ve Gönen ilçesinde 16 Şubat Perşembe günü tarihlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

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Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta'nın Merkez ve Gönen ilçesinde 16 Şubat Perşembe günü tarihlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.Elektrik kesintisinin uygulanacağı İlçe ve mahalleler şu şekilde;Merkez 09.00 - 17.00 Kuleönü Kasabası Bahçe Mahallesinde bulunan abonelerGönen 09.00 - 17.00 Güneykent Kasabasının Yenice Mahallesi giriş yolu üzeri ve benzin istasyonu ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler