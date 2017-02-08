08.02.2017 09:34:55

Isparta'da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez'de 10 Şubat Cuma günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

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Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez'de 10 Şubat Cuma günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.Elektrik kesintisinin uygulanacağı İlçe ve mahalleler şu şekilde;Merkez: 09.00-10.00 Çelebiler ve Gazi Kemal Mahallelerine ait 1306, 1311, 1409, 1410, 1411 ve 1412 SokaklarıMerkez: 09.00-17.00 Kuleönü Kasabası Bahçe Mahallesi