08.02.2017 09:34:55
Isparta'da planlı elektrik kesintisi
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez'de 10 Şubat Cuma günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez'de 10 Şubat Cuma günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı İlçe ve mahalleler şu şekilde;
Merkez: 09.00-10.00 Çelebiler ve Gazi Kemal Mahallelerine ait 1306, 1311, 1409, 1410, 1411 ve 1412 Sokakları
Merkez: 09.00-17.00 Kuleönü Kasabası Bahçe Mahallesi
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