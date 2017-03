03.03.2017 13:53:47

Isparta'da kitap bayramı

Isparta Belediyesi tarafından Gökkubbe Fuar Alanında düzenlenene Kitap Fuarı bugün açıldı. Fuarın açılışını Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın yaptı. Fuarı bir süre gezen Başkan Günaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada " Isparta'da bir hayalimiz gayemiz vardı, Isparta merkezi bir yerde. Çevremizde üniversiteler var. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde çok fazla öğrenci sayısı var. Üniversite kentlerine uygun bir merkeziyetçilik olması gerektiğini hissettim. Galiba bu ana vazife bize ait diyerek buna cevap vermek istedim. Sonra güzel mekanlar yapalım dedik. Hem Isparta'ya da yakışsın. Hatta gelen bu yazarlara da yakışsın. Bu Gökkube'yi yaptık. Burada yazarları ağırlayacağız, Şu anda Türkiye'nin 100 ünlü yazarı buraya gelecek. Söyleşiler ve imza günleri düzenlenecek. Her gün 15-20 yazar söyleşi yapacak" dedi.Bu etkinliği okuma bayramı değil kitap bayramı olarak gördüğünü kaydeden Başkan Günaydın "Isparta'mızın bir ihtiyacıydı ve bunu sağladık. Bu fuar her yıl olacak. Şu anda birincisine başladık. Bununla beraber tüm standlar dolmuş durumda. İyi bir gözlem yapıyorum. Isparta'mıza bu büyük fuar alanı Isparta'ya yetmeyecek. Şimdi bunun 8-10 katı büyüklüğünde fuar alanı yapacağız. Yeni projelendirmelere geçiyoruz. Diğer sosyal konularda da kullanılacak. Böyle bir fuar düzenlediğimiz için sevinçliyim. Okuma ve okuma alışkanlığı bizim için en önemli olan. Fuarda ilkokuldan liseye kadar öğrencilerimiz bugün büyükşehirlerde bir anda bulamayacakları kitabı burada her tarafta istediği kadar kitabı bulabilecek. 206 kitabevi var. Kitapları, basımları bol olan yanı evlerini davet ettik. Davet ettiklerimizin hepsi geldi. Davetimize icap eden yazarlarımıza ve yayınevlerine teşekkür ediyorum" diye konuştu3-12 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan fuara 100'e yakın yazar katılacak. Yazarlar imza günü yapacak. Bazı yazarlar da söyleşi düzenleyecek. Fuara, Eski Genel Kurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü, Türkiye'nin ünlü beslenme uzmanı Canan Karatay, İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğul, çocukların sevdiği yazar Suat Turgut gibi yazarlar fuarda yerini alacak.Açılışa Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Isparta Garnizon Komutanı Albay Cüneyt Arıkan, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü İlker Çarıkçı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Adem Korkmaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kitapsever katıldı.