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Isparta'da İş-Kur çalışanlarına yönelik FETÖ operasyonu
09.02.2017 15:52:32

Isparta'da İş-Kur çalışanlarına yönelik FETÖ operasyonu

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda aralarında daha önce açığa alınan Isparta İş-Kur İl Müdürü H. E.'nin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda aralarında daha önce açığa alınan Isparta İş-Kur İl Müdürü H. E.'nin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Isparta'da İş-Kur İl Müdürlüğün'ce FETÖ/PDY ile bağlantılı firmalarda çalışıp işten ayrılmış gibi gösterilen ve işsizlik sigortası alan, ayrıca işbaşı eğitimi programı çerçevesinde FETÖ/PDY ile iltisaklı firmalarda çalışan ve mevzuata aykırı şekilde kursiyer olarak gösterilen, kursiyerlere 4 aylık kurs süresince günlük 50 TL ödeme yapıldığı ve sigorta primlerinin ödendiği, kurs süresince işverenin vergi indiriminden faydalandığı ve kursiyerin işe alınması halinde ise sigorta primlerinin 48 aya kadar İş-Kur tarafından ödenerek devletin zarara uğratıldığı tespit edildi.

Tespit üzerine Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde açığa alınan aralarında Isparta İş-Kur İl Müdürü H. E.'nin de bulunduğu 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12'si Isparta, 2'si Adana, 1'i Denizli, 1'i Burdur, 1'i Gaziantep, 1'i Antalya, 1'i Kütahya, 1'i Amasya ve 1'i İzmir olmak üzere aralarında çoğunluğu İş-Kur çalışanı olan toplam 21 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, şüphelilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin kendi aralarında kullandıkları kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları ayrıca Bank Asya hesaplarında 17-25 Aralık 2013 tarihinden sonra 22 milyon 443 bin TL, 1 milyon 154 bin dolar, 11 bin euro ve 22 kilogram altın hareketlerinin bulunduğu tespit edildi.

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