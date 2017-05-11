11.05.2017 22:05:13
Isparta'da FETÖ operasyonu
Operasyonda 5'i meslekten ihraç edilen 6 sağlık çalışanı gözaltına alındıIsparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5'i meslekten ihraç edilen 6 sağlık çalışanı yakalandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütle ilişkili olduğunu belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda 5'i meslekten ihraç edilen 6 sağlık çalışanı gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.