17.02.2017 16:28:04

Isparta'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 20 kişi gözaltına alındı.

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Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 20 kişi gözaltına alındı.Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Devam eden çalışmanın ardından çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 20 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında esnaf, ev hanımı, kamu çalışanları olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyete götürüldü.