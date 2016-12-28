28.12.2016 22:09:08

Isparta'da eğitime kar engeli

Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

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Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.Öğleden sonra başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezi, Yalvaç, Eğirdir, Sütçüler, Aksu, Gelendost, Şarkikaraağaç ilçelerinde ve bağlı köylerde eğiteme 1 gün ara verildi.Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Çarıkçı da, yoğun kar yağışı nedeniyle üniversitede öğretime 1 gün ara verildiğini, hamile ve engelli personelin de izinli sayıldığını açıkladı.Gençlerin kartopu savaşıÖte yandan, kar yağışıyla birlikte valilik önündeki meydanda toplanan gençlerde kartopu savaşı yaparak karın keyfini çıkardı. Bir yandan da belediye ekipleri kentte kar küreme çalışması yaptı.