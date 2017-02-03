03.02.2017 11:10:41

Isparta'da 4 polis FETÖ'den tutuklandı

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 4 polis tutuklandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 4 polis tutuklandı.Isparta Emniyet Müdürlüğü, FETÖ'nün Isparta'daki emniyet yapılanmasına yönelik Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Bir süre devam eden çalışmanın ardından operasyon düzenleyen ekipler, meslekten daha önce ihraç edilen 5 emniyet personelini gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.