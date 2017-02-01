01.02.2017 10:45:51

Isparta Belediyesi muhtarlara Whatsapp grubu kurdu

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıya katılan Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Gönül, Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 1,5 yıldır hizmet verdiğini hatırlatarak, Başkan Günaydın'ın talimatlarıyla WhatsApp gurubunun da oluşturulduğunu kaydetti. Bu gurup sayesinde muhtarlar ile belediye arasındaki iletişimin anlık ve daha hızlı sağlanabileceğini söyledi.

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Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıya katılan Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Gönül, Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 1,5 yıldır hizmet verdiğini hatırlatarak, Başkan Günaydın'ın talimatlarıyla WhatsApp gurubunun da oluşturulduğunu kaydetti. Bu gurup sayesinde muhtarlar ile belediye arasındaki iletişimin anlık ve daha hızlı sağlanabileceğini söyledi.Muhtarlarla iletişim amacıyla bir WhatsApp gurubu oluşturulduğunu belirten Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, "Bu konunun başına Muhtarlık İşleri Müdürümüzü getirdik. Günün her saatinde bu hat hizmet verecek" dedi. Isparta'da geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışına dikkat çeken Başkan Günaydın, "Şehrin alt tarafına 35, üst bölgelerine de 45 santim civarında kar yağdı. Bu karları bir anda kaldırmak mümkün değil. Kar kalınlığı arttıkça, mücadele de buna bağlı zorlaşıyor" derken Avrupa ülkelerinden bazı örnekler verdi. Günaydın, "Avrupa'nın birçok yerinde evinin, işyerinin önünü temizlemeyene cezası var. Temizlememekten ceza ödediği gibi bir vatandaşın da başına problem gelirse bir de onun tüm masraflarıyla ekstra başka cezalar daha gündeme geliyor ve bu cezalar ciddi oranlarda bulunuyor" şeklinde konuştu. Başkan Günaydın kendisine ve belediyeye destek veren muhtarlara da teşekkür etti.