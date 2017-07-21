21.07.2017 15:32:36

İspanya'nın ticaret açığı yüzde 50,7 arttı

İspanya'nın yılın ilk 5 ayındaki ticaret açığı yüzde 50,7 artarak 9,8 milyar euro oldu.

İspanya Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk 5 ayında ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,7 artarak 9,8 milyar euro seviyesinde gerçekleşti. Ticaret açığının atmasında artan iç talebin yükselttiği ithalat ve enerji fiyatları etkili oldu.

Yılın ilk 5 ayında ithalat yüzde 13,3 artarak 126,7 milyar euro olurken, ihracat ise yüzde 10,9 artışla 116,9 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.

Mayıs ayında ticarnet açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,1 artışla 1,4 milyar euro oldu. Bu dönemde ithalat yüzde 16,7 artarak 26,8 milyar euro olurken, ihracat yüzdea 15,2 artışla 25,4 milyar euro seviyesinde kaldı.