SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
İspanya'dan Avrupa: Sığınmacılara sınırları açın
18.02.2017 22:03:59

İspanya'dan Avrupa: Sığınmacılara sınırları açın

İspanya'nın Barcelona kentinde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla sığınmacılara destek için düzenlenen gösteride, Avrupa'ya, 'Daha fazla ölüm olmasın, sığınmacılara sınırları açın' çağrısı yapıldı.

AA'nın haberine göre "Sığınmacıları kabul etmek istiyoruz" ana temasıyla düzenlenen gösteriye katılan yaklaşık 100 bin kişi, Barcelona kent merkezinden deniz kıyısına kadar yürüdü.

Yaklaşık 3 saat süren yürüyüşün sonunda söz alan bazı göstericiler, sığınmacılara duvar ören Avrupa ülkelerini eleştirdi, "daha fazla ölüm olmasın, sığınmacılara sınırları açın" çağrısında bulundu.

Katalonya özerk yönetimindeki STK'ların yanı sıra sol ve liberal görüşlü siyasi partilerin ve işçi sendikalarının da destek verdiği gösterinin organizatörü olarak öne çıkan "Casa nostra, casa vostra" (Bizim evimiz, sizin eviniz) adlı örgütün temsilcileri tarafından okunan manifestoda, İspanyol hükümeti ve AB yetkililerinden sığınmacıları kabul etmek için verdikleri sözleri yerine getirmeleri istenildi.

Gösteriye katılan Katalonya Meclis Başkanı Carme Forcadell, gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu gösterinin diğer Avrupa devletlerine ve kentlerine örnek olmasını umarım. AB'nin ruhuna karşı olan bu siyasetleri hep birlikte değiştirebiliriz" dedi. Forcadell, AB ülkelerinin sığınmacılarla ilgili vaadlerini yerine getirmeleri ve daha faza sığınmacı kabul etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Katalonya Sosyalist Partisi'nin (PSC) lideri Miquel Iceta da "Bu sivil bir gösteri. Sesimizin İspanya ve AB'de duyulmasını istiyoruz. Yaşanan kriz masum değildir. Uygulanan yanlış politikalarla bu krizi biz yarattık. Daha fazla elimiz kolumuz bağlı duramayız" dedi.

Ciutadans Partisinden milletvekili Sonia Sierra da "Ülkelerindeki trajediden kaçan insanlara karşı verilen vaadler yerine getirilmeli. Avrupa'nın değerleri ve dayanışmasının gösterilmesi için sığınmacılar kabul edilmeli" ifadesini kullandı.

Radikal sol görüşlü Halk Birliği Adaylığı Partisi milletvekili Gabriela Serra da Akdeniz'de son yıllarda 5 bin kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu ölümler durdurulamadığı için tüm kurumlara karşı öfkeliyiz. AB ülkeleri ve İspanyol hükümeti, bu krizi çözmek için hiçbir şey yapmıyor. Eğer kurumlara itaatsizlik etmemiz gerekirse edeceğiz. Çünkü sadece sığınacak bir yer arayan, hayatlarını kurtarmaya çalışan insanlara sırtını dönen bir AB'nin yasallığından söz edilemez."

Gösterinin sonunda bir grup sanatçı, sığınmacıların teknelerle sahillere gelişini canlandırdı.

Geçen yıl Avrupa Birliği'ne 17 bin 608 sığınmacıyı kabul etme sözü veren İspanya, şimdiye kadar sadece bin 100 sığınmacıya kapılarını açtı.


    YORUM YAZ

YORUMLAR

Lavrov'un Münih'teki gündemi: Suriye ve Libya
Lavrov'un Münih'teki gündemi: Suriye ve Libya
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransalı mevkidaşı Jean-Marc Ayrault ile Suriye ve Libya'yı görüştü.
18.02.2017 19:15:03
Gürcistan Başbakanı'nın Münih'teki gündemi Güney Osetya savaşıydı
Gürcistan Başbakanı'nın Münih'teki gündemi Güney Osetya savaşıydı
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Münih'te, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Güney Osetya Savaşı'nı araştırmakla görevlendirdiği Başsavcı Bensouda ile bir araya geldi.
18.02.2017 19:13:41
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi yakalandı.
18.02.2017 19:00:14
İran'da Ahmedinejad'ın yardımcısı cumhurbaşkanlığına aday oldu
İran'da Ahmedinejad'ın yardımcısı cumhurbaşkanlığına aday oldu
Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yardımcılarından Hamid Bekayi, mayıs ayında yapılacak 12'nci dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.
18.02.2017 18:56:20
Cemaat-i İslamiye liderinin ailesi, Şeyh Ömer'in ABD'den Mısır'a getirilmesini istiyor
Cemaat-i İslamiye liderinin ailesi, Şeyh Ömer'in ABD'den Mısır'a getirilmesini istiyor
ABD istihbaratının, Mısır'daki Cemaat-i İslamiye hareketinin kurucusu ve manevi lideri Şeyh Ömer Abdurrahman'ın (79) kalan hapis cezasını Mısır'da tamamlamasını istemeleri için ailesiyle iletişime geçtiği belirtildi.
18.02.2017 18:29:32
4 ilde 'arananlara' operasyon: 164 gözaltı
4 ilde 'arananlara' operasyon: 164 gözaltı
Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da haklarında arama kararı bulunanlara yönelik operasyonda 164 kişi gözaltına alındı.
18.02.2017 17:23:42
Hamsi tezgahlara geri döndü
Hamsi tezgahlara geri döndü
Karadeniz'in önemli limanlarından Akçakoca'da havaların ısınmasıyla denize açılan balıkçılar tuttukları hamsi, mezgit ve barbunla döndü.
18.02.2017 17:01:14
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
MHP referandum anketini açıkladı
MHP referandum anketini açıkladı
Emniyet'in kritik ByLock raporu ortaya çıktı
Emniyet'in kritik ByLock raporu ortaya çıktı
Savcılıktan Hulusi Akar kararı
Savcılıktan Hulusi Akar kararı
Rakka için ÖSO modeli
Rakka için ÖSO modeli
Erdoğan: İhvan'ı terör örgütü olarak görmüyorum
Erdoğan: İhvan'ı terör örgütü olarak görmüyorum
Eski CIA direktörü Petraeus: PYD, PKK’nın kuzeni ama...
Eski CIA direktörü Petraeus: PYD, PKK’nın kuzeni ama...
Erdoğan: Kuzey Suriye'de bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyiz
Erdoğan: Kuzey Suriye'de bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyiz
Murat Karayılan'ın sağ kolu öldürüldü
Murat Karayılan'ın sağ kolu öldürüldü
Türkiye'den Ermenistan'a referandum tepkisi!
Türkiye'den Ermenistan'a referandum tepkisi!
Erdoğan, Suriye'de güvenli bölge için alan gösterdi
Erdoğan, Suriye'de güvenli bölge için alan gösterdi
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
CHP'nin 'hayır' kampanyasında Kürtçe kullanmaması tepkilere yol açtı
CHP'nin 'hayır' kampanyasında Kürtçe kullanmaması tepkilere yol açtı
Rus ve Esed uçakları İdlib'i vurmaya devam ediyor
Rus ve Esed uçakları İdlib'i vurmaya devam ediyor
Gırgır Dergisi kapatıldı
Gırgır Dergisi kapatıldı
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Economist: Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması ona zarar verebilir
Economist: Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması ona zarar verebilir
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
'Tutuklu FETÖ'cüler de oy kullanabilecek'
'Tutuklu FETÖ'cüler de oy kullanabilecek'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları