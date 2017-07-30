30.07.2017 11:45:02

İspanya'da korkutan yangın

İspanya'nın Barselona kentinde binlerce kişinin katıldığı bir elektronik müzik festivalinde yangın çıktı. 22 bin kişi festival alanından tahliye edildi.



İspanya'nın Barselona kentinde "Tomorrowland Unite Spain" adlı ünlü müzik festivali sırasında yangın çıktığı, yangın nedeniyle 22 bin kişinin organizasyon alanından tahliye edildiği belirtildi. Dev sahnenin konser sırasında bir anda alev aldığı ve olayda ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi.



Nedeni henüz belirlenemeyen yangına, havai fişeklerin neden olabileceği düşünülüyor.