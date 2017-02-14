14.02.2017 19:23:49

İspanya bölünmeyi AYM ile engelledi

İspanya'da Katalonya özerk yönetiminin bağımsızlık talebiyle bu yıl içinde yapmayı vaat ettiği referandum, İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

İspanya merkez hükûmetinin itirazını değerlendirmek üzere toplanan Anayasa Mahkemesi üyeleri oy birliğiyle aldıkları kararda, Katalonya özerk yönetiminin 2017 yılı içinde bağımsızlık yanlısı bir referandum yapılmasına ilişkin kararlaştırdığı yol haritasını iptal etti.

Katalonya özerk yönetimi meclisinin geçtiğimiz 6 Ekim tarihinde aldığı ve bağımsızlık yanlısı yol haritasının belirlendiği bir dizi kararda, 2017 yılında referanduma gidilmesi de öngörülüyordu. İspanya hükûmetinin bu karara yaptığı itirazı geçtiğimiz 14 Aralık'ta kabul ederek süreci askıya alan Anayasa Mahkemesi, bugün açıkladığı kararla referandumu resmi olarak iptal etmiş oldu.



İptal kararı referandum arzusunu engellemez



Bu arada Katalonya özerk yönetim hükûmeti, 2014 yılında olduğu gibi şimdi de Anayasa Mahkemesinin iptal kararına karşı gelerek referandumu yapacağını iddia etti. Katalonya özerk yönetim hükûmeti sözcüsü Neus Munte, "Anayasa Mahkemesinin iptal kararı, Katalonya hükûmetinin 2017 yılında referandum yapma arzusunu hiçbir şekilde değiştirmez. Bir referandum yapmayı engelleyecek ve ya değiştirecek hiçbir mahkemenin hiçbir kararı olamaz." dedi. Katalonya'nın bağımsızlık talebinin "siyasi bir sorun" olduğunu savunan Munte, kendilerine hukuki baskı yapıldığını öne sürdü.



Özgürlükleri savunmaya devam ediyoruz



Katalonya Meclis Başkanı Carme Forcadell de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Talep ettiğimiz tek diyalog, parlamentolar arasıdır. Milletvekillerinin girişim haklarını ve özgürlüklerini savunmaya devam ediyoruz." diye yazdı.



Öte yandan Anayasa Mahkemesi, bağımsızlık yanlısı referandum girişiminin bir suç teşkil edip etmediğiyle ilgili herhangi bir yorumda bulunmasa da, savcılığın konuyu daha önce olduğu gibi yine yargıya taşıyacağı bildirildi. Savcılığın, Anayasa Mahkemesinin geçmişte aldığı karara uymayarak bağımsızlık yanlısı siyasi girişimlerin Katalan meclisinde oylanmasına izin verdiği suçlamasıyla Katalonya Meclis Başkanı Carme Forcadell ve Katalan Meclis Başkanlık Divanı üyesi 4 milletvekili hakkında suç duyurusu yapacağı belirtildi.

Katalonya özerk yönetimi, Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanmasına rağmen 9 Kasım 2014 tarihinde "katılımcı süreç" adı altında bağımsızlık yanlısı bir halk oylaması yapmıştı. Katılımın yüzde 37'de kaldığı ve hiçbir yasal geçerliliği olmayan oylamada bağımsızlık için yüzde 80 "evet" oyu çıkmıştı.

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