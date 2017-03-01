01.03.2017 10:39:53

İSO Türkiye İmalat Sanayi PMI şubatta 49,7'ye yükseldi

Türkiye PMI şubat ayında 49,7'ye ulaşarak geçen yılın ekim ayından bu yana en yüksek değerine ulaştı- IHS Markit Kıdemli Ekonomisti Balchin: - 'Endeks, Türk imalat sektöründe stabilizasyona yakın olunduğuna işaret etti. Üretimin yükselmesi ve istihdamın yeniden artmaya başlaması umut verici gelişmeler olarak kayda geçti'

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubat ayında 49,7 olarak ölçüldü.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, İSO Türkiye İmalat PMI şubat ayında 49,7'ye çıkarak geçen yılın ekim ayından bu yana en yüksek değerine ulaştı.

PMI anket verileri, Türk imalat sektöründe genel anlamda stabilizasyon sağlandığına işaret etti. PMI verilerini belirleyen alt endekslerden üretim endeksi Ocak 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İstihdam endeksi son 7 ayda 6'ncı kez yükseldi. Yeni siparişler endeksi nötr düzey 50'nin altında kalmasına rağmen son 4 ayın en yüksek düzeyine ulaştıGirdi fiyatları enflasyonu geçen yılın ekim ayından beri gözlenen en düşük değerine gerilerken, yeni ihracat siparişleri hacmi son 7 ayda 5'inci kez olacak şekilde yükseldi. Tedarikçilerin teslim süreleri endeksinden de hafif bir olumlu katkı geldi.





- İstanbul İmalat PMI şubat ayında 48'e yükseldi





İSO İstanbul İmalat PMI, şubat ayında 48'e yükselerek geçen yılın ekim ayından bu yana en yüksek seviyede ölçüldü. Üretim, yeni siparişler ve istihdamdaki değişimleri yansıtan alt endeksler şubat ayında manşet endeks üzerinde etkili oldu.

Üç alt endeks de eşik değer 50'nin altında kaydedildi ancak önceki aya göre iyileşme gösterdi. Şubat ayında yeni ihracat siparişleri çok hafif düşüş gösterirken, İstanbul imalatçıları üzerindeki maliyet baskıları güçlü seyretmeyi sürdürdü.

Girdi fiyatları enflasyonu yüksek düzeyde kalmakla birlikte üst üste ikinci ay olacak şekilde yavaşlayarak Kasım 2016'dan beri gözlenen en düşük hızda kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Kıdemli Ekonomisti Trevor Balchin, "Şubat ayında 49,7'ye yükselen PMI, Türk imalat sektöründe genel anlamda stabilizasyona yakın olunduğuna işaret etti. Üretimin yükselmesi ve istihdamın yeniden artmaya başlaması umut verici gelişmeler olarak kayda geçti. Son anket verileri aynı zamanda fiyat baskılarının genel olarak yüksek düzeyde kalmaya devam ettiğine ama enflasyonun önceki aylara kıyasla gerilediğine işaret etti." değerlendirmesinde bulundu.