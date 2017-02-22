22.02.2017 14:32:53

İsmet Çetinkaya, son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Gazetesi Balıkesir Bölge Temsilcisi ve İhlas Holding eski Bölge Müdürü İsmet Çetinkaya, yakınları ve sevenlerinin duaları ile son yolculuğuna uğurlandı.

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Türkiye Gazetesi Balıkesir Bölge Temsilcisi ve İhlas Holding eski Bölge Müdürü İsmet Çetinkaya, yakınları ve sevenlerinin duaları ile son yolculuğuna uğurlandı.35 yıldan bu yana Balıkesir'de Türkiye Gazetesi'nin Balıkesir Bölge Temsilciliği görevini yapan İsmet Çetinkaya (66), rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı özel bir hastanede dün hayatını kaybetti. Kısa süre önce anjiyo olan ve önceki gün kalbine stent takılan 3 çocuk babası Çetinkaya, kaldırıldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti. Merhum Çetinkaya'nın cenazesi bugün öğle saatlerinde yıllarını geçirdiği evi ve İhlas Mağazalarının önüne getirildi. Komşuları ve yakınlarından helallik alınmasının ardından Merhum Çetinkaya'nın cenazesi Zağnos Paşa Cami'ne omuzlarda taşındı. İsmet Çetinkaya'nın cenazesi öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.Cenazeye Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Sagay, Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, siyasi parti temsilcileri, İhlas Vakfı, Türkiye Gazetesi, İhlas Holding, İhlas Haber Ajansı yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.