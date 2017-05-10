10.05.2017 19:00:19

İsmail Uyanık'tan Samsunspor'a moral ziyareti

Samsunspor eski Başkanı İsmail Uyanık, yıllar sonra geldiği Samsun'da ligde kötü günler geçiren Samsunsporlu futbolculara moral ziyaretinde bulundu.

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Samsunspor eski Başkanı İsmail Uyanık, yıllar sonra geldiği Samsun'da ligde kötü günler geçiren Samsunsporlu futbolculara moral ziyaretinde bulundu.TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını Nuri Asan Spor Tesisleri'nde sürdürdü. Rüzgarlı havada yapılan antrenman düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleşen akşam antrenmanı, pas ve taktik çalışmasıyla son buldu.Samsunspor'un akşam antrenmanında sürpriz bir an yaşandı. 1992-2001 ve 2002-2005 yılları arasında Samsunspor'da başkanlık yapan İsmail Uyanık, ligde zor günler geçiren kırmızı-beyazlı futbolcuları antrenmanda ziyaret etti. Futbolcularla tanışan ve başarılar dileyen İsmail Uyanık, "Böyle bir günde Samsunspor yöneticileri davet ettiler. Biz de uzun zaman sonra idmana geldik. Takıma başarılar diliyoruz. Zor bir zamandalar. İçeride olmak çok farklı bir şey. Dışarıda olunca içeride çekilen çileleri anlamak çok mümkün değil. Arkadaşlarımıza ufak bir moral verebilirsek ne mutlu bize" dedi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Uyanık dönemindeki futbolcu kadrosunda yer alan Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de, "Arkadaşlar, İsmail Bey, benim Samsunspor'da futbol oynadığım dönemde kulüp başkanımızdı. Hala bizim gönlümüzde apayrı yeri olan bir insan. Sizlere merhaba demek istedi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Uyanık, antrenman sonrasında kırmızı-beyazlı futbolculara, yürekli şekilde mücadele etmeye devam etmeleri gerektiğini, küme düşmeyeceklerini ve futbolcularla güvendiğini söyledi.