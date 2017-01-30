30.01.2017 22:12:00

İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a 'Gülen şiiri'yle yanıt!

Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, Sabah yazarı Hilal Kaplan'ın sosyal medya üzerinden kendisine yönelik eleştiriye, Gülen şiiri yanıtını verdi...

Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, Sabah yazarı Hilal Kaplan'ın "ByLock İsmail de Müslümanların haklarını savunuyormuş" sözlerine "Gülen'e şiir yazarak Müslüman, 'Türk bayrağının adını değiştirelim' diyerek vatansever oldun" diyerek karşılık verdi.

T24'ün aktardığı haberde, Hilal Kaplan, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın vize politikası üzerine kaleme aldığı yazısını haberleştiren T24'ün tweetini "Trump'ı savunacak kadar düşmek" notuyla alıntılayan Saymaz'a kişisel Twitter hesabından bir gönderme ile cevap verdi. Kaplan, "Sevim koş, T24 ve ByLock İsmail de Müslümanların haklarını savunuyormuş" diye yazdı.

İsmail Saymaz, bu tweet üzerine Kaplan'ın önceki yıllarda Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'e yazdığı bir şiiri ve çözüm sürecinde Türk bayrağı hakkında yaptığı yorumu hatırlattı.

Kaplan'ın tweetinin ekran görüntüsünü paylaşan Saymaz, altına şu notu düştü:

"Fethullah Gülen'e şiir yazarak Müslüman, PKK'ya yalakalık yapmak için 'Türk bayrağının adını değiştirelim' diyerek vatansever oldu. sevim gül"

"MERT DEĞİL BU ÇÜRÜMÜŞ RUHLAR"

Eylül 2016'da Hilal Kaplan'ın ailesine yönelik "Gülen cemaati ile irtibatlı" iddiaları gündeme getirilmişti. Kaplan'ın vefat eden kayınpederi Salim Öğüt'ün bir dönem Gülen cemaatine bağlı derneklerde yöneticilik yaptığı hatırlatılmıştı. Kaplan, "İftirayı şahsıma atacak kadar bile mert değil bu çürümüş ruhlar" sözüyle bu iddialara yanıt vermişti.

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