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İsmail Küçük'ün 'İstanbul Fotoğrafları' sergisi açıldı
09.05.2017 23:03:12

İsmail Küçük'ün 'İstanbul Fotoğrafları' sergisi açıldı

Fotoğraf sanatçısı Küçük:- 'Sanatı hayatın içine daha fazla yerleştirmek istiyoruz. Bu amaçla 4-5 yıllık bir zaman periyodunda çekilmiş fotoğraflardan daha çok İstanbul'la ilgili olanlarla bir sergi açtık'

Fotoğraf sanatçısı İsmail Küçük'ün "İstanbul Fotoğrafları" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde açılan sergiye ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Çoşkun Yılmaz, İstanbul'da bazı kütüphanelerde yeni bir uygulama başlattıklarının belirterek, "Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi, Üsküdar'da Şemsi Paşa Kütüphanesi, Kadıköy'de Aziz Berker İlçe Halk Kütüphanesi, Üsküdar'da Mihrimah Sultan ve Hacı Selim Ağa kütüphaneleri, 7 gün boyunca sabah 8.00'den akşam 22.30'a kadar açık. Çocuk kütüphanelerimiz ise sabah 8.00'den akşam 20.30'a kadar okurlara açık. (Bu uygulama) Kısa sürede bu büyük bir ilgi gördü." şeklinde konuştu.

Yılmaz, kütüphanelerin sadece kitap okunan ve ders çalışılan mekanlar olmadığına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"İstanbul gibi bir tarih, sanat ve kültür şehrinde, kütüphaneler eğitim aynı zamanda edebiyat, kültür ve sanat merkezi işlevi görmek durumunda. Dünyada yeni gelişen trendle üçüncü mekan diye bir anlayış gelişiyor. Yani ev, iş yeri ve kütüphane. Biz de bunu kütüphanelerimize uygulamak istiyoruz. Kütüphane aynı zamanda dostlukların oluştuğu, belli anlayışların duygu ve düşüncelerin paylaşıldığı bir ekolün, bir mektebin ve düşünce geleneğinin geliştiği yerler olmak durumunda. Bu bağlamda da sanat, eğitim, kültür faaliyetlerini son derece önemsiyoruz. İçinde bulunduğumuz sergi mütevazı başlangıçlarımızdan birisi."

Küçük'ün önemli fotoğraf sanatçılarından biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Küçük, Amerika, Avrupa ve dünyanın çeşitli bölgelerinde çok sayıda fotoğraf sergisi açmış. Burada da onun tablovari eserlerini görüyoruz. Doğrusu bu ilgi beni şaşırttı ve aynı zamanda bir sorumluluk yükledi. O da bu mekanların daha etkili, planlı ve estetik bir şekilde kullanımı gerekli. Biz bu anlamda faaliyetlerimize devam edeceğiz. Aynı zamanda kütüphanelerimizin de çok verimli olmasına ve bazı kütüphanelerimizin 24 saat açık kalmasına gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf sanatçısı Küçük de kütüphane okuyucusunu sanatla tanıştırmayı ve sergiyle kütüphaneyi daha hareketli hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Sanatı hayatın içine daha fazla yerleştirmek istiyoruz. Bu amaçla 4-5 yıllık bir zaman periyodunda çekilmiş fotoğraflardan daha çok İstanbul'la ilgili olanlarla bir sergi açtık. İnşallah devamında diğer arkadaşlarımızın bir sergisi olacaktır. Ümit ediyorum bu devam eder ve sergi faydalı olur." dedi.

Yazar ve sanat eleştirmeni Ömer Lekesiz ise kütüphanede sergi açılmasının önemine işaret ederek, "(Bu sergide) Bir devlet kütüphanesinin sadece kitap okunan ya da kitap depolanan bir yer olmasından öte, halkın paylaşabileceği bir kültür mekanına dönüştürülebileceğini görmüş oldum. Cumhurbaşkanımızın İstanbul Belediye Başkanlığı zamanında yaptığı ilk şey özellikle eğlence yerlerini, sosyal alanları halka açmak olmuştu. Artık şimdi sıra bu devlet kurumlarının sadece birincil işlevlerle değil, yan işlevlerle de halka açılması, 40 yıldır oluşan kültüre soğukluğun da artık giderilmesi gerekiyor. Bu mekanların herkese, her şekilde açık tutulması elzem hale gelmiştir diye düşünüyorum." diye konuştu.

İstanbul Boğazı, camiler ve çeşitli tarihi yapıları konu alan 28 fotoğrafın yer aldığı sergi, 25 Mayıs'a kadar görülebilecek.

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