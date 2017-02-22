22.02.2017 21:52:01

İsmail Köybaşı isyan etti

Krasnodar maçının 21. dakikasında sarı kart gören İsmail Köybaşı uzun süre hakeme itiraz etti

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Krasnodar maçının 21. dakikasında sarı kart gören İsmail Köybaşı uzun süre hakeme itiraz etti. Köybaşı, faulü kendisinin değil Robin van Persie'nin yaptığını söylese de kart görmekten kurtulamadı.Krasnodar karşılaşmasının 21. dakikasında sarı kart gören İsmail Köybaşı uzun süre hakeme itiraz etti. Konuk ekibin gelişen atağından önce Robin van Persie'nin hareketini avantaja bırakan hakem Pawel Raczkowski, pozisyonun devamında kartına davrandı. Ancak Raczkowski kartı Van Persie'ye değil, İsmail Köybaşı'na gösterdi. Bu pozisyon sonrasında uzun süre itiraz eden Köybaşı, sarı kart görmekten kurtulamadı.(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort /İHA)